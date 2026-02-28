Lecture en famille, Georges et le car aux 1000 voyages La Distylerie Luçon
Lecture en famille, Georges et le car aux 1000 voyages La Distylerie Luçon mardi 25 août 2026.
Luçon
Lecture en famille, Georges et le car aux 1000 voyages
La Distylerie 4 rue Pierre Forget Luçon Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-25 16:00:00
fin : 2026-08-25 16:30:00
Date(s) :
2026-08-25
Êtes-vous prêts à embarquer pour une folle aventure ?
Accompagnez Georges, un petit curieux, et son grand père, à bord d’un vieux car mystérieux qui vous entraînera dans un voyage incroyable à travers le temps !
Familles, enfants à partir de 4 ans. Réservation obligatoire.
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La Distylerie 4 rue Pierre Forget Luçon 85400 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 37 37 info@vendeedusud.com
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English :
Are you ready to embark on a wild adventure?
L’événement Lecture en famille, Georges et le car aux 1000 voyages Luçon a été mis à jour le 2026-05-09 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud
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