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Lecture en famille, Georges et le car aux 1000 voyages La Distylerie Luçon

Lecture en famille, Georges et le car aux 1000 voyages La Distylerie Luçon mardi 25 août 2026.

Lieu : La Distylerie

Adresse : 4 rue Pierre Forget

Ville : 85400 Luçon

Département : Vendée

Début : mardi 25 août 2026

Fin : mardi 25 août 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif :

Luçon

Lecture en famille, Georges et le car aux 1000 voyages

La Distylerie 4 rue Pierre Forget Luçon Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-25 16:00:00
fin : 2026-08-25 16:30:00

Date(s) :
2026-08-25

Êtes-vous prêts à embarquer pour une folle aventure ?
Accompagnez Georges, un petit curieux, et son grand père, à bord d’un vieux car mystérieux qui vous entraînera dans un voyage incroyable à travers le temps !

Familles, enfants à partir de 4 ans. Réservation obligatoire.

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La Distylerie 4 rue Pierre Forget Luçon 85400 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 37 37  info@vendeedusud.com

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English :

Are you ready to embark on a wild adventure?

L’événement Lecture en famille, Georges et le car aux 1000 voyages Luçon a été mis à jour le 2026-05-09 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud

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