Lecture en famille, Georges et le car aux 1000 voyages La Distylerie Luçon

Luçon

Lecture en famille, Georges et le car aux 1000 voyages

La Distylerie 4 rue Pierre Forget Luçon Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-25 16:00:00

fin : 2026-08-25 16:30:00

Date(s) :

2026-08-25

Êtes-vous prêts à embarquer pour une folle aventure ?

Accompagnez Georges, un petit curieux, et son grand père, à bord d’un vieux car mystérieux qui vous entraînera dans un voyage incroyable à travers le temps !

Familles, enfants à partir de 4 ans. Réservation obligatoire.

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La Distylerie 4 rue Pierre Forget Luçon 85400 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 37 37 info@vendeedusud.com

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English :

Are you ready to embark on a wild adventure?

L’événement Lecture en famille, Georges et le car aux 1000 voyages Luçon a été mis à jour le 2026-05-09 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud