Jeu vidéo, Discovery Tour by Assassin’s Creed Grèce antique La Distylerie Luçon
Jeu vidéo, Discovery Tour by Assassin’s Creed Grèce antique La Distylerie Luçon mardi 18 août 2026.
Luçon
Jeu vidéo, Discovery Tour by Assassin’s Creed Grèce antique
La Distylerie 4 rue Pierre Forget Luçon Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 16:00:00
fin : 2026-08-18 18:00:00
Date(s) :
2026-08-18
Envie de découvrir la Grèce antique comme si vous y étiez ?
Grâce au Discovery Tour d’Ubisoft, plongez dans l’incroyable richesse de la Grèce antique. Découvrez la vie quotidienne, explorez l’Acropole d’Athènes, partez à la rencontre des grands philosophes ou revivez les Jeux Olympiques antiques !
Tout public, à partir de 17 ans.
Les mineurs de moins de 13 ans doivent impérativement être accompagnés d’un adulte. .
La Distylerie 4 rue Pierre Forget Luçon 85400 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 37 37 info@vendeedusud.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Want to discover ancient Greece as if you were there?
L’événement Jeu vidéo, Discovery Tour by Assassin’s Creed Grèce antique Luçon a été mis à jour le 2026-05-09 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud
À voir aussi à Luçon (Vendée)
- Testez l’aqua bike Mai à vélo Centre aquatique port’Océane Luçon 15 mai 2026
- Testez l’aqua Bike, Piscine Port Océane, Luçon 15 mai 2026
- Après-midi Jeux en Folie La Distylerie Luçon 16 mai 2026
- Semaine du livre jeunesse 2026 Route des Sables Luçon 20 mai 2026
- Porte ouverte de l’outil en main Luçon 20 mai 2026