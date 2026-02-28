Jeu vidéo, Discovery Tour by Assassin’s Creed Grèce antique La Distylerie Luçon

Luçon

Jeu vidéo, Discovery Tour by Assassin’s Creed Grèce antique

La Distylerie 4 rue Pierre Forget Luçon Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18 16:00:00

fin : 2026-08-18 18:00:00

Date(s) :

2026-08-18

Envie de découvrir la Grèce antique comme si vous y étiez ?

Grâce au Discovery Tour d’Ubisoft, plongez dans l’incroyable richesse de la Grèce antique. Découvrez la vie quotidienne, explorez l’Acropole d’Athènes, partez à la rencontre des grands philosophes ou revivez les Jeux Olympiques antiques !

Tout public, à partir de 17 ans.

Les mineurs de moins de 13 ans doivent impérativement être accompagnés d’un adulte. .

La Distylerie 4 rue Pierre Forget Luçon 85400 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 37 37 info@vendeedusud.com

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English :

Want to discover ancient Greece as if you were there?

L’événement Jeu vidéo, Discovery Tour by Assassin’s Creed Grèce antique Luçon a été mis à jour le 2026-05-09 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud