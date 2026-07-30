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AGENDA · Talmont-Saint-Hilaire

Frères Brothers Concert acoustique Bar Le Flotteur Talmont-Saint-Hilaire

dimanche 16 août 2026 · Talmont-Saint-Hilaire

Informations pratiques

Début
dimanche 16 août 2026
Fin
dimanche 16 août 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
Bar Le Flotteur
Ville
85440 Talmont-Saint-Hilaire
Département
Vendée
Tarif

Talmont-Saint-Hilaire

Frères Brothers Concert acoustique Bar Le Flotteur

Bar Le Flotteur Talmont-Saint-Hilaire Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 19:00:00
fin : 2026-08-16 21:00:00

Date(s) :
2026-08-16

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Bar Le Flotteur Talmont-Saint-Hilaire 85440 Vendée Pays de la Loire   barbourgenay@groupe-tesson.com

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English :

L’événement Frères Brothers Concert acoustique Bar Le Flotteur Talmont-Saint-Hilaire a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral

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