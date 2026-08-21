AGENDA · Wavrin
Fresque collective, Médiathèque de Wavrin, Wavrin
samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque de Wavrin · Wavrin
Informations pratiques
Fresque collective Samedi 3 octobre, 09h30, 14h00 Médiathèque de Wavrin Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T09:30:00+02:00 – 2026-10-03T11:30:00+02:00
Fin : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T16:30:00+02:00
Petits et grands pourront tout au long de la journée apporter leur contribution créative à la réalisation d’un fresque collective aux couleurs du Sud
Médiathèque de Wavrin rue Roger Salengro 59136 Wavrin Wavrin 59136 Nord Hauts-de-France 06 31 84 79 96 https://mediatheque-wavrin.c3rb.org/
Petits et grands créent ensemble une œuvre collective
© freepik
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