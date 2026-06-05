Fresque de la Forêt à l’Académie du Climat Académie du climat Paris

Cet atelier ludique et coopératif permet de comprendre les enjeux liés à la déforestation, et de découvrir des gestes et des solutions pour limiter notre impact sur les forêts.

Basé sur un jeu de cartes, l’atelier se déroule en 3 phases :

la réflexion (positionnement des cartes, en équipe),

(positionnement des cartes, en équipe), la créativité (personnalisation de votre Fresque)

(personnalisation de votre Fresque) puis le débat qui est un échange sur les actions collectives et individuelles à mettre en place.

Par exemple : Saviez-vous que la déforestation peut avoir des conséquences pour la survie des coraux ? Ou bien, selon vous, quels sont les leviers qui nous permettent de réduire notre impact sur les forêts ?

Participez à ces ateliers de la Fresque de la Forêt en compagnie d’animateurs, afin de découvrir toutes les réponses à vos questions !

La forêt vous passionne et vous vous sentez impuissant face à la déforestation croissante ? Participez à cette Fresque pour mieux connaître les enjeux de ce désastre écologique et savoir comment agir !

Le mercredi 01 juillet 2026

de 18h00 à 21h00

gratuit Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-01T21:00:00+02:00

fin : 2026-07-02T00:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-01T18:00:00+02:00_2026-07-01T21:00:00+02:00

Académie du climat 2 place Baudoyer 75004 Paris



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