Fresque de la Forêt à l’Académie du Climat Académie du climat Paris
Fresque de la Forêt à l’Académie du Climat Académie du climat Paris mercredi 1 juillet 2026.
Cet atelier ludique et coopératif permet de comprendre les enjeux liés à la déforestation, et de découvrir des gestes et des solutions pour limiter notre impact sur les forêts.
Basé sur un jeu de cartes, l’atelier se déroule en 3 phases :
- la réflexion (positionnement des cartes, en équipe),
- la créativité (personnalisation de votre Fresque)
- puis le débat qui est un échange sur les actions collectives et individuelles à mettre en place.
Par exemple : Saviez-vous que la déforestation peut avoir des conséquences pour la survie des coraux ? Ou bien, selon vous, quels sont les leviers qui nous permettent de réduire notre impact sur les forêts ?
Participez à ces ateliers de la Fresque de la Forêt en compagnie d’animateurs, afin de découvrir toutes les réponses à vos questions !
La forêt vous passionne et vous vous sentez impuissant face à la déforestation croissante ? Participez à cette Fresque pour mieux connaître les enjeux de ce désastre écologique et savoir comment agir !
Le mercredi 01 juillet 2026
de 18h00 à 21h00
gratuit Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-01T21:00:00+02:00
fin : 2026-07-02T00:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-01T18:00:00+02:00_2026-07-01T21:00:00+02:00
Académie du climat 2 place Baudoyer 75004 Paris
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