Fresque océane citoyenne avec La Fresque Océane, Maison écocitoyenne, Bordeaux
Fresque océane citoyenne avec La Fresque Océane, Maison écocitoyenne, Bordeaux samedi 25 avril 2026.
Fresque océane citoyenne avec La Fresque Océane Samedi 25 avril, 14h00 Maison écocitoyenne Gironde
Gratuit, sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-25T14:00:00+02:00 – 2026-04-25T16:00:00+02:00
Fin : 2026-04-25T14:00:00+02:00 – 2026-04-25T16:00:00+02:00
Inscription via:
www.fresqueoceane.org
Maison écocitoyenne Quai Richelieu, Bordeaux Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « http://www.fresqueoceane.org »}] [{« link »: « http://www.fresqueoceane.org »}]
La Fresque Océane sensibilise, de manière ludique et collaborative, aux enjeux liés à l’océan et aux impacts de nos activités sur cet écosystème. À partir de 14 ans.
À voir aussi à Bordeaux (Gironde)
- Soluce Emploi, Bibliothèque Mériadeck, Bordeaux 14 avril 2026
- AMANT MALGRE LUI ALCAZAR Bordeaux 15 avril 2026
- ELIE SEMOUN THEATRE FEMINA Bordeaux 15 avril 2026
- TH ROCK SCHOOL BARBEY Bordeaux 15 avril 2026
- BB Bouquine, Bibliothèque Jean de La Ville de Mirmont, Bordeaux 15 avril 2026