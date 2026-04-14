Fresque océane citoyenne avec La Fresque Océane, Maison écocitoyenne, Bordeaux

Fresque océane citoyenne avec La Fresque Océane Samedi 25 avril, 14h00 Maison écocitoyenne Gironde

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-25T14:00:00+02:00 – 2026-04-25T16:00:00+02:00

Fin : 2026-04-25T14:00:00+02:00 – 2026-04-25T16:00:00+02:00

Inscription via:

www.fresqueoceane.org

Maison écocitoyenne Quai Richelieu, Bordeaux Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « http://www.fresqueoceane.org »}] [{« link »: « http://www.fresqueoceane.org »}]

La Fresque Océane sensibilise, de manière ludique et collaborative, aux enjeux liés à l’océan et aux impacts de nos activités sur cet écosystème. À partir de 14 ans.