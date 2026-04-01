FRIPERIE ESTIVALE DE BORDANOVA Bordeneuve Lahage
FRIPERIE ESTIVALE DE BORDANOVA Bordeneuve Lahage mercredi 22 avril 2026.
Lahage
FRIPERIE ESTIVALE DE BORDANOVA
Bordeneuve 3PA Lahage Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22 14:00:00
fin : 2026-04-22 16:00:00
Date(s) :
2026-04-22 2026-05-06 2026-05-20 2026-06-03 2026-06-17 2026-07-01
Nouveau point de vente de vélos de seconde main à Lahage !
Nou-vélo, un programme pour favoriser une mobilité accessible, durable et solidaire sur tout le territoire, installe un nouveau point de vente. .
Bordeneuve 3PA Lahage 31370 Haute-Garonne Occitanie contact@bordanova.org
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
New second-hand bike shop in Lahage!
L’événement FRIPERIE ESTIVALE DE BORDANOVA Lahage a été mis à jour le 2026-04-16 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE