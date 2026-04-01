FRIPERIE ESTIVALE DE BORDANOVA Bordeneuve Lahage

Lahage

FRIPERIE ESTIVALE DE BORDANOVA

Bordeneuve 3PA Lahage Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22 14:00:00

fin : 2026-04-22 16:00:00

Date(s) :

2026-04-22 2026-05-06 2026-05-20 2026-06-03 2026-06-17 2026-07-01

Nouveau point de vente de vélos de seconde main à Lahage !

Nou-vélo, un programme pour favoriser une mobilité accessible, durable et solidaire sur tout le territoire, installe un nouveau point de vente. .

Bordeneuve 3PA Lahage 31370 Haute-Garonne Occitanie contact@bordanova.org

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English :

New second-hand bike shop in Lahage!

L’événement FRIPERIE ESTIVALE DE BORDANOVA Lahage a été mis à jour le 2026-04-16 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE