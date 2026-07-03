Friterie mon amour Les rias 2026 Place des Anciennes Fonderies Rivière Quimperlé

Informations pratiques

Quimperlé

Friterie mon amour Les rias 2026

Place des Anciennes Fonderies Rivière Parking des fonderies Quimperlé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28 19:03:00

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-28

Que devient l’hospitalité en temps de crises permanentes ? Et si, pour se rassembler, il suffisait… de quelques frites ?

Un rituel d’accueil, niché dans la plus modeste friterie du monde, où l’on se retrouve autour d’un plaisir simple et partagé. Ici, on célèbre la chaleur humaine, la générosité, et l’on interroge l’accueil et l’hospitalité ces mots qui sonnent parfois étrange dans notre monde abîmé.

Entre théâtre-récit et ode aux liens du quotidien, la compagnie Bonjour Désordre célèbre avec humour et tendresse la chaleur humaine et l’envie de faire communauté, malgré tout.

Jauge de 500 pers max .

Place des Anciennes Fonderies Rivière Parking des fonderies Quimperlé 29300 Finistère Bretagne

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English :

L’événement Friterie mon amour Les rias 2026 Quimperlé a été mis à jour le 2026-07-03 par OT QUIMPERLE LES RIAS