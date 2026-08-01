Fromagerie à la ferme Romagne
lundi 17 août 2026 · Romagne
Informations pratiques
Romagne
Fromagerie à la ferme
Fromagerie Favard Romagne Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-17 14:30:00
fin : 2026-08-17 16:30:00
Date(s) :
2026-08-17
La visite Fromage de l’élevage des chèvres et de la vie à la ferme
– Découverte de l’élevage des chèvres et de la vie à la ferme
– Visite de la fromagerie fabrication et affinage des fromages
– Produits artisanaux, savoir faire local
Dégusatation de fromage sur place .
Fromagerie Favard Romagne 86700 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 40 45 26
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English : Fromagerie à la ferme
L’événement Fromagerie à la ferme Romagne a été mis à jour le 2026-08-11 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou