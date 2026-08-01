Informations pratiques

Romagne

Fromagerie à la ferme

Fromagerie Favard Romagne Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-17 14:30:00

fin : 2026-08-17 16:30:00

Date(s) :

2026-08-17

La visite Fromage de l’élevage des chèvres et de la vie à la ferme

– Découverte de l’élevage des chèvres et de la vie à la ferme

– Visite de la fromagerie fabrication et affinage des fromages

– Produits artisanaux, savoir faire local

Dégusatation de fromage sur place .

Fromagerie Favard Romagne 86700 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 40 45 26

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English : Fromagerie à la ferme

L’événement Fromagerie à la ferme Romagne a été mis à jour le 2026-08-11 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou