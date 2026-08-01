UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Romagne

Fromagerie à la ferme Romagne

lundi 17 août 2026 · Romagne

Fromagerie à la ferme Romagne

Informations pratiques

Début
lundi 17 août 2026
Fin
lundi 17 août 2026
Heure de début
14:30:00
Adresse
Fromagerie Favard
Ville
86700 Romagne
Département
Vienne
Tarif

Romagne

Fromagerie à la ferme

Fromagerie Favard Romagne Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-17 14:30:00
fin : 2026-08-17 16:30:00

Date(s) :
2026-08-17

La visite Fromage de l’élevage des chèvres et de la vie à la ferme
– Découverte de l’élevage des chèvres et de la vie à la ferme
– Visite de la fromagerie fabrication et affinage des fromages
– Produits artisanaux, savoir faire local

Dégusatation de fromage sur place   .

Fromagerie Favard Romagne 86700 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 40 45 26 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fromagerie à la ferme

L’événement Fromagerie à la ferme Romagne a été mis à jour le 2026-08-11 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou

À voir aussi à Romagne (Vienne)