Frontière(s), Musée des moulages (MuMo), Lyon

Frontière(s) Samedi 23 mai, 18h00 Musée des moulages (MuMo) Métropole de Lyon

Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:00:00+02:00

Le MuMo Musée des Moulages présente plusieurs siècles de sculpture classique, présentant dans une grande halle industrielle convertie en musée les plus grands chefs d’oeuvre connus de l’Antiquité greco-romaine, et de nombreuses oeuvres des périodes médiévales et Renaissance tout aussi admirées.

En ce quart du 21ème siècle, les élèves de terminales option Arts Plastiques et les étudiants de CPES CAAP sont invités à réinterroger ces références artistiques à l’aide des technologies, des médiums artistiques et des préoccupations qui sont les nôtres aujourd’hui. Leurs travaux sont exposés le long du parcours de visite, comme un écho contemporains au Laocoon, à la Vénus de Milo et autre Porte du Paradis…

Musée des moulages (MuMo) 87 cours Gambetta 69003 Lyon Lyon 69003 Lyon 3e Arrondissement Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 04 87 24 80 63 https://www.univ-lyon2.fr/universite/mumo https://www.facebook.com/museedesmoulages/ Inauguré en 1899 au sein de l’université de Lyon, le musée des moulages est aujourd’hui installé dans un ancien local industriel du 3e arrondissement.

Initialement dévolu à l’enseignement de l’histoire de l’art et de l’archéologie, il est désormais également un lieu de médiation et de diffusion des savoirs ouvert sur la cité.

Son exceptionnelle collection rassemble près de 1600 tirages en plâtre, copies fidèles et grandeur nature de célèbres rondes-bosses, bas-reliefs et statuettes. Elle est le reflet de l’évolution de la sculpture occidentale depuis la Grèce archaïque jusqu’au 19e siècle.

Une sélection de 200 tirages est actuellement présentée le long d’un parcours thématique. Métro Garibaldi

Le MuMo Musée des Moulages présente plusieurs siècles de sculpture classique, présentant dans une grande halle industrielle convertie en musée les plus grands chefs d’oeuvre connus de l’Antiquité et …

© Justine Viguet-Carrin, NEDM 2025