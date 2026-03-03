Frühlingsfescht

route du Rhin Mothern Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-05-01 18:00:00

fin : 2026-05-01

Date(s) :

2026-05-01

Le Football Club vous convie à une soirée festive pour célébrer l’arrivée du printemps, rythmée par l’orchestre Koï’s Family et l’enfant du pays, Tom Mathis. Une soirée placée sous le signe de la musique, du partage et de la bonne humeur.

Réservation obligatoire pour les repas avant le 19 avril. .

route du Rhin Mothern 67470 Bas-Rhin Grand Est +33 6 79 97 47 07

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Frühlingsfescht Mothern a été mis à jour le 2026-03-03 par Office de tourisme du pays de Seltz-Lauterbourg