Marche du 1er Mai Mothern
Marche du 1er Mai Mothern vendredi 1 mai 2026.
Marche du 1er Mai
Mothern Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-05-01
fin : 2026-05-01
Date(s) :
2026-05-01
Marche d’environ 10 km ouvert et libre à tous. Repas de midi sur réservation obligatoire.
Mothern 67470 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 94 63 42
English :
Walk of about 10 km open and free to all. Lunch is available upon reservation.
