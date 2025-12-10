Marche du 1er Mai

Mothern Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-05-01

fin : 2026-05-01

Date(s) :

2026-05-01

Marche d’environ 10 km ouvert et libre à tous. Repas de midi sur réservation obligatoire.

Mothern 67470 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 94 63 42

English :

Walk of about 10 km open and free to all. Lunch is available upon reservation.

