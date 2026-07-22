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AGENDA · La Bégude-de-Mazenc

Fudoshin Budo Institut Espace Valdaine La Bégude-de-Mazenc

lundi 14 septembre 2026 · Espace Valdaine · La Bégude-de-Mazenc

Informations pratiques

Début
lundi 14 septembre 2026
Fin
lundi 14 septembre 2026
Heure de début
16:30:00
Lieu
Espace Valdaine
Adresse
150 Le Château
Ville
26160 La Bégude-de-Mazenc
Département
Drôme
Tarif

La Bégude-de-Mazenc

Fudoshin Budo Institut

Espace Valdaine 150 Le Château La Bégude-de-Mazenc Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-14 16:30:00
fin : 2026-09-14 21:00:00

Date(s) :
2026-09-14

C’est la rentrée sportive du Karaté à la Bégude de Mazenc !
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Espace Valdaine 150 Le Château La Bégude-de-Mazenc 26160 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 35 16 75 12  fudoshinbudo.institut26@gmail.com

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English :

It’s the start of the new sports season at Karaté la Bégude de Mazenc!

L’événement Fudoshin Budo Institut La Bégude-de-Mazenc a été mis à jour le 2026-07-22 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux

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