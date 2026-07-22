Fudoshin Budo Institut Espace Valdaine La Bégude-de-Mazenc
lundi 14 septembre 2026 · Espace Valdaine · La Bégude-de-Mazenc
Informations pratiques
La Bégude-de-Mazenc
Fudoshin Budo Institut
Espace Valdaine 150 Le Château La Bégude-de-Mazenc Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-14 16:30:00
fin : 2026-09-14 21:00:00
Date(s) :
2026-09-14
C’est la rentrée sportive du Karaté à la Bégude de Mazenc !
.
Espace Valdaine 150 Le Château La Bégude-de-Mazenc 26160 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 35 16 75 12 fudoshinbudo.institut26@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
It’s the start of the new sports season at Karaté la Bégude de Mazenc!
L’événement Fudoshin Budo Institut La Bégude-de-Mazenc a été mis à jour le 2026-07-22 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux
À voir aussi à La Bégude-de-Mazenc (Drôme)
- Fête votive La Bégude-de-Mazenc 31 juillet 2026
- Cinéma de plein air La Bégude-de-Mazenc 6 août 2026
- Concert ADN Musique La Bégude-de-Mazenc 19 août 2026
- Indian Circus Ranch des Zèbres La Bégude-de-Mazenc 29 août 2026