Fuego, Place Chanoine Boursier, Villeurbanne
Fuego, Place Chanoine Boursier, Villeurbanne dimanche 21 juin 2026.
Fuego Dimanche 21 juin, 17h00 Place Chanoine Boursier Métropole de Lyon
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-21T17:00:00+02:00 – 2026-06-21T17:42:00+02:00
Fin : 2026-06-21T17:00:00+02:00 – 2026-06-21T17:42:00+02:00
Connue pour son travail acrobatique de haute volée, Gratte ciel propose une « vrai-fausse » clôture du festival. Au programme : feu d’artifice, discours et plein de surprises ! Fuego, c’est l’occasion de retrouver la folie douce de cette compagnie, dans une dimension plus proche du public, mais toujours aussi explosive…
Tout public
Place Chanoine Boursier Place Chanoine boursier, 69100 Villeurbanne Villeurbanne 69100 Gratte-Ciel Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes
Gratte ciel propose une « vrai-fausse » clôture du festival. Au programme : feu d’artifice, discours et plein de surprises !
© Kalimba
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