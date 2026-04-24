FUNKY SOUL FAMILY CENTRE DES EXPOSITIONS – LE FORUM Le Mans
FUNKY SOUL FAMILY CENTRE DES EXPOSITIONS – LE FORUM Le Mans samedi 21 novembre 2026.
FUNKY SOUL FAMILY Début : 2026-11-21 à 20:30. Tarif : – euros.
Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.
CENTRE DES EXPOSITIONS – LE FORUM 1 AVENUE DU PARC DES EXPOSITIONS 72000 Le Mans 72
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