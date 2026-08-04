Les coulisses du stade Marie-Marvingt Parking M1 entrée A Le Mans
mercredi 12 août 2026 · Parking M1 entrée A · Le Mans
Informations pratiques
Le Mans
Les coulisses du stade Marie-Marvingt
Parking M1 entrée A Chem. aux Boeufs, 72100, Le Mans Le Mans Sarthe
Tarif : 7 – 7 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 14:00:00
fin : 2026-08-12 15:45:00
Date(s) :
2026-08-12
Laissez-vous conter les coulisses, sillonnez les salons et loges, l’espace médias, les bords pelouse, les vestiaires, du plus grand équipement sportif et événementiel du Mans. Avec le soutien de Le Mans stadium.
Jauge 30 personnes .
Parking M1 entrée A Chem. aux Boeufs, 72100, Le Mans Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 16 60 60
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English :
L’événement Les coulisses du stade Marie-Marvingt Le Mans a été mis à jour le 2026-07-29 par CDT72
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