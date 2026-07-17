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Jour de fête, Les Cinéastes, Le Mans

mercredi 12 août 2026 · Les Cinéastes · Le Mans

Jour de fête, Les Cinéastes, Le Mans

Informations pratiques

Début
mercredi 12 août 2026
Fin
mercredi 12 août 2026
Lieu
Les Cinéastes
Adresse
42 place des Comtes du Maine, Le Mans
Ville
72000 Le Mans
Département
Sarthe

Jour de fête Mercredi 12 août, 13h45 Les Cinéastes Sarthe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-12T13:45:00+02:00 – 2026-08-12T15:12:00+02:00
Fin : 2026-08-12T13:45:00+02:00 – 2026-08-12T15:12:00+02:00

Les Cinéastes 42 place des Comtes du Maine, Le Mans Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0726#showmovie?id=0HVXN »}]
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