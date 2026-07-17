Jour de fête, Les Cinéastes, Le Mans

Informations pratiques

Jour de fête Mercredi 12 août, 13h45 Les Cinéastes Sarthe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-12T13:45:00+02:00 – 2026-08-12T15:12:00+02:00

Fin : 2026-08-12T13:45:00+02:00 – 2026-08-12T15:12:00+02:00

Les Cinéastes 42 place des Comtes du Maine, Le Mans Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0726#showmovie?id=0HVXN »}]

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