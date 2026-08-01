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AGENDA · Le Mans

Visite flash la Cité Plantagenêt 43 Grande Rue Le Mans

mardi 11 août 2026 · 43 Grande Rue · Le Mans

Informations pratiques

Début
mardi 11 août 2026
Fin
mardi 11 août 2026
Heure de début
15:30:00
Lieu
43 Grande Rue
Adresse
41-43 Grande Rue
Ville
72000 Le Mans
Département
Sarthe
Tarif
3

Le Mans

Visite flash la Cité Plantagenêt

43 Grande Rue 41-43 Grande Rue Le Mans Sarthe

Tarif : – – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 15:30:00
fin : 2026-08-11 16:15:00

Date(s) :
2026-08-11

Laissez-vous conter les rues et ruelles de la cité, bordées de maisons en pan-de-bois en couleur et d’hôtels de la Renaissance, en passant par l’enceinte romaine et la cathédrale. 

Jauge de 20 personnes.   .

43 Grande Rue 41-43 Grande Rue Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 28 17 22 

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English :

L’événement Visite flash la Cité Plantagenêt Le Mans a été mis à jour le 2026-07-29 par CDT72

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