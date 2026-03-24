Furtives

Rues de Mont de Marsan Mont-de-Marsan Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-21

fin : 2026-05-21

Date(s) :

2026-05-21

Elle a dit Je ne veux pas être en colère tout le temps. Je ne veux pas vivre dans l’émeute.

Je lui ai demandé Tu veux quoi alors ?

Et vous, vous voulez quoi ? Face au désastre écologique et humain en cours, qu’est-ce qu’on fait ? On baisse les bras ? On se serre les coudes ?

Trois femmes se glissent dans la ville pour y semer la révolte. Elles collent des slogans sur les murs, racontent leur histoire, chantent, dansent. Elles embarquent le public avec elles dans une manifestation poétique. Leur urgence tisser des liens et agir sur le monde.

Après son passage lors de la saison en 2024 avec Ma Montagne et Poulette Crevette Françoise Guillaumond revient avec un spectacle protéiforme, version pieuvre mimétique, aux multiples facettes théâtre, danse, slam, chant polyphonique, chansigne, street art.

La Baleine Cargo, créée par Françoise Guillaumond en janvier 2007 à La Roche .

Rues de Mont de Marsan Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine

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English : Furtives

L’événement Furtives Mont-de-Marsan a été mis à jour le 2026-03-20 par OT Mont-de-Marsan