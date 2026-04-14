Le modèle et l’artiste, Musée Despiau-Wlérick, Mont-de-Marsan

Le modèle et l’artiste Samedi 23 mai, 17h00 Musée Despiau-Wlérick Landes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Découverte du rôle du modèle vivant dans le domaine de la sculpture du début du XXème siècle, autour des oeuvres du sculpteur originaire de Mont de Marsan Robert Wlérick (1882-1944).

Les élèves exprimeront leur créativité en prenant modèle sur une oeuvre monumentale dans le parcours extérieur du musée avant de l’exploiter tout au long du projet

Du croquis préparatoire aux diffrentes étapes de la création en volume et en 2D, les élèves participeront à 7 séances pour comprendre le rôle du modèle vivant dans la création artistique. L’occasion d’aborder les techniques de la sculpture et leur contrainte par la pratique lors d’ateliers. Une exposition dans la galerie du musée permettra de restituer tout leur travail créatif

Musée Despiau-Wlérick 6 Pl. Marguerite de Navarre, 40000 Mont-de-Marsan, France Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine 0558750045 https://www.montdemarsan.fr/lutece/jsp/site/Portal.jsp?page_id=108 Le musée regroupe un millier d’œuvres de Charles Despiau et de Robert Wlérick, ainsi que de sculpteurs figuratifs de cette génération.

Le musée conserve aussi un ensemble de grands décors sculptés provenant des commandes passées pour l’Exposition universelle de 1937. Sont également présentés de grands reliefs décoratifs destinés au théâtre du Palais de Chaillot, pour le paquebot « Normandie », ainsi que plusieurs projets pour l’Exposition coloniale de 1931. Ces collections donnent un panorama complet de la production sculptée des années 1930.

La collection englobe également des œuvres allant du milieu du XIXe siècle à la fin du XXe siècle

Autour du bâtiment, un jardin de sculptures a été développé, permettant d’exposer plusieurs œuvres monumentales.

La classe, l’œuvre !

musée Despiau-Wlérick