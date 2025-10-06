Beverly Jo Scott présente Divine Rebels CafeMusic Mont-de-Marsan

Beverly Jo Scott présente Divine Rebels

CafeMusic 4, cale de la Marine Mont-de-Marsan Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-16

Autrice-compositrice de talent, Beverly J o Scott est une showwoman hors norme ! Tout droit venue d ‘Alabama, cette artiste au charisme magnétique a conquis l’Europe avec son mélange explosif de blues et de soul. À la rencontre de Janis J op lin et Tina Turner, Beverly J o Scott allie énergie brute et sensibilité à fleur de peau.

Après de nombreuses collaborations avec des artistes de renom (Arno, Paul Personne,Alain Souchon, Bernard Lavilliers … ), l’artiste s’entoure, pour cette nouvelle tournée, de trois musiciennes pour un moment au plus proche de l’acoustique. Un concert comme une promesse de réconfort. .

