Foot 7 Tournoi de foot à 7 Complexe sportif Jacques Foix Mont-de-Marsan

Mont-de-Marsan

Foot 7 Tournoi de foot à 7

Complexe sportif Jacques Foix 235, rue de Biscarrosse Mont-de-Marsan Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-02 19:00:00

fin : 2026-06-23

Date(s) :

2026-06-02 2026-06-04 2026-06-09 2026-06-11 2026-06-16 2026-06-18 2026-06-23 2026-06-25 2026-06-30

Dans le cadre des Rencontres Sport pour Tous, la Ville de Mont de Marsan organise un tournoi de Football à 7 ouvert à tous les majeurs, sans condition de niveau. Constituez votre équipe de 7 joueurs minimum et inscrivez-vous avant le mercredi 13 mai à 17h30. Places limitées. .

Complexe sportif Jacques Foix 235, rue de Biscarrosse Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5558936879 sports@montdemarsan.fr

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English : Foot 7 Tournoi de foot à 7

L’événement Foot 7 Tournoi de foot à 7 Mont-de-Marsan a été mis à jour le 2026-05-13 par OT Mont-de-Marsan