Balade urbaine Mont-de-Marsan
Balade urbaine Mont-de-Marsan jeudi 21 mai 2026.
Mont-de-Marsan
Balade urbaine
Mont-de-Marsan Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-21 09:00:00
fin : 2026-05-21 15:00:00
Date(s) :
2026-05-21
Reprenez la route à vélo, à votre rythme ! La Direction des Sports organise une balade gratuite, ouverte à tous les niveaux, tous vélos autorisés.
De 9h à 15h , départ du Parc de Nahuques
Parcours de 18 km en ville et sur la Voie Verte du Marsan. Prévoir un pique-nique.
Quelques jours avant la balade, une révision des vélos sera proposée en partenariat avec l’association Mont2roues pour ceux qui le souhaitent. .
Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 93 68 79 sports@montdemarsan.fr
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English : Balade urbaine
L’événement Balade urbaine Mont-de-Marsan a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Mont-de-Marsan
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