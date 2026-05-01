Mont-de-Marsan

Balade urbaine

Mont-de-Marsan Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-21 09:00:00

fin : 2026-05-21 15:00:00

Date(s) :

2026-05-21

Reprenez la route à vélo, à votre rythme ! La Direction des Sports organise une balade gratuite, ouverte à tous les niveaux, tous vélos autorisés.

De 9h à 15h , départ du Parc de Nahuques

Parcours de 18 km en ville et sur la Voie Verte du Marsan. Prévoir un pique-nique.

Quelques jours avant la balade, une révision des vélos sera proposée en partenariat avec l’association Mont2roues pour ceux qui le souhaitent. .

Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 93 68 79 sports@montdemarsan.fr

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English : Balade urbaine

L’événement Balade urbaine Mont-de-Marsan a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Mont-de-Marsan