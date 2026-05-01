Le Club des lecteurs Archives Départementales Mont-de-Marsan

Mont-de-Marsan

Le Club des lecteurs

Archives Départementales 25, place du 6e RPIMA Mont-de-Marsan Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-21 17:45:00

fin : 2026-05-21 19:15:00

Date(s) :

2026-05-21

Belle rencontre avec Jean Harambat, auteur et dessinateur dont les planches originales de bande dessinée ont été déposées aux Archives. Ce rendez-vous fera également écho au temps fort organisé autour du rugby puisque des planches de En même temps que la jeunesse, œuvre au cœur de laquelle se trouve le rugby, seront présentées au public. Ce club s’achèvera par la dédicace de sa dernière bande dessinée.

SUR RESERVATION 10 personnes max .

Archives Départementales 25, place du 6e RPIMA Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 85 75 20

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English : Le Club des lecteurs

L’événement Le Club des lecteurs Mont-de-Marsan a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Mont-de-Marsan