Salon des séniors Auberge Landaise Mont-de-Marsan
Salon des séniors Auberge Landaise Mont-de-Marsan jeudi 28 mai 2026.
Mont-de-Marsan
Salon des séniors
Auberge Landaise 328, rue de l’Auberge Landaise Mont-de-Marsan Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-28 09:00:00
fin : 2026-05-29 17:00:00
Date(s) :
2026-05-28
Pendant deux jours, conférences et ateliers animés par des professionnels de la santé, de la prévention et du bien-être permettront d’aborder concrètement les bonnes pratiques à adopter au quotidien.
Temps forts du salon, plusieurs conférences thématiques traiteront de la nutrition, de l’activité physique et du rôle du sommeil. Une soirée dédiée à la prévention des chutes viendra compléter ce programme, avec pour objectif de préserver l’autonomie des participants.
Pensé comme un lieu d’information, d’échanges et de convivialité, l’événement favorise également les rencontres entre professionnels, habitants et seniors. .
Auberge Landaise 328, rue de l’Auberge Landaise Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 03 15 03 contact.cias@cias-montdemarsan-agglo.fr
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English : Salon des séniors
L’événement Salon des séniors Mont-de-Marsan a été mis à jour le 2026-05-20 par OT Mont-de-Marsan
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