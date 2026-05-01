L’encre et le feu 1er salon du livre militaire Place Charles de Gaulle Mont-de-Marsan

Mont-de-Marsan

L’encre et le feu 1er salon du livre militaire

Place Charles de Gaulle Halles de la Madeleine Mont-de-Marsan Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

L’UNC de Mont-de-Marsan vous invite à une journée de rencontres autour du livre militaire et de la défense, au croisement de l’histoire, du roman, de la bande dessinée, de la géopolitique et de l’intelligence économique. Civils et militaires, jeunes et anciens, Landaises et Landais pourront échanger avec des auteurs venus partager leurs récits de guerre, d’engagement, de mémoire et de réflexion stratégique.

Dans une ville de garnison au cœur des Landes, ce salon veut renforcer le lien armée-nation, dans un moment où l’esprit de défense et le faire nation sont plus que jamais essentiels. Dédicaces, conférences, tables rondes et temps d’échanges offriront à chacun l’occasion de mieux comprendre le rôle des armées aujourd’hui et la place de la défense dans la société. .

Place Charles de Gaulle Halles de la Madeleine Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine contact@unc-sectionmontoise.fr

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English : L’encre et le feu 1er salon du livre militaire

L’événement L’encre et le feu 1er salon du livre militaire Mont-de-Marsan a été mis à jour le 2026-05-19 par OT Mont-de-Marsan