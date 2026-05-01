Chimie & Terroir Gymnase du lycée Robert Wlérick Mont-de-Marsan
Chimie & Terroir Gymnase du lycée Robert Wlérick Mont-de-Marsan jeudi 28 mai 2026.
Mont-de-Marsan
Chimie & Terroir
Gymnase du lycée Robert Wlérick 6 Rue Jean Macé Mont-de-Marsan Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-28
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-28
Une manifestation nationale ancrée dans le terroir landais
Initiées en 2008 à Brive-la-Gaillarde, les rencontres Chimie & Terroir font chaque année étape dans une ville de France hors des grands centres universitaires. L’ambition est de rapprocher la chimie du quotidien en l’ancrant dans les ressources naturelles, gastronomiques et industrielles propres à chaque région. Les Landes, avec leurs forêts de pins, leur gastronomie et leur biodiversité aquatique, offrent un terrain d’expression idéal pour cette 16e édition.
Le programme réunit six ateliers pratiques — résine de pin, chromatographie des pigments, émulsion crème-beurre, sucres cachés dans les aliments —, dix-sept démonstrations scientifiques — biominéralisation de l’huître, bioluminescence, cycle du carbone, cyanotypie, escape game chimique — et cinq stands d’information mobilisant l’IPREM (CNRS/UPPA), la Société Chimique d .
Gymnase du lycée Robert Wlérick 6 Rue Jean Macé Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine
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English : Chimie & Terroir
L’événement Chimie & Terroir Mont-de-Marsan a été mis à jour le 2026-05-20 par OT Mont-de-Marsan
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