Furtives Spectacle déambulation PréhistoSite Brassempouy

PréhistoSite 404 Rue du Musée Brassempouy Landes

Trois femmes se glissent dans le village pour y semer la révolte et collent des slogans sur les murs. Elles embarquent le public dans une manifestation poétique. Leur urgence tisser des liens, agir sur le monde. Spectacle de déambulation dans le cadre du weekend dédié aux droits des femmes.

Public à partir de 10 ans

Spectacle en langue des signes .

PréhistoSite 404 Rue du Musée Brassempouy 40330 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 89 21 73 contact@prehistoire-brassempouy.fr

English : Furtives Spectacle déambulation

Three women slip into the village to sow the seeds of revolt, pasting slogans on the walls. They engage the audience in a poetic demonstration. Their urgency: to forge links and influence the world. A strolling show as part of the festival dedicated to women’s rights.

Ages 10 and up

