Furyo / Présentation de Muriel Roiné, Le Cratère, Toulouse

Furyo / Présentation de Muriel Roiné Samedi 2 mai, 17h50 Le Cratère Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-02T17:50:00+02:00 – 2026-05-02T19:50:00+02:00

Fin : 2026-05-02T17:50:00+02:00 – 2026-05-02T19:50:00+02:00

Pianiste, mélodiste accompli, compositeur reconnu pour le 7e Art, Ryuichi Sakamoto (1952 – 2023) osa puiser dans des registres variés allant de la musique classique aux sonorités plus contemporaines – avec notamment le Yellow Magic Orchestra – en passant par le jazz et le rock. Considéré comme un Maître par les japonais, il reste l’un des compositeurs les plus emblématiques de son temps.

Samedi 2 mai 2026 après-midi.

Film : Furyo

Sam. 2/5 17:50 – Furyo

Le Cratère 95 grande rue Saint-Michel 31400 Toulouse Toulouse 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie 0561535053 https://www.cinemalecratere.com/ https://www.facebook.com/crateretoulouse;http://g.page/crateretoulouse;https://www.instagram.com/cinemalecratere [{« type »: « link », « value »: « https://www.cinemalecratere.fr/films/furyo »}] [{« link »: « https://www.cinemalecratere.fr/films/furyo »}] Le Cratère, cinéma d’Art et d’Essai à Toulouse. Cinéma associatif

Le Cratère Cinema Toulouse