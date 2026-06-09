Fusées La Criée Théâtre National de Marseille Marseille 7e Arrondissement

Marseille 7e Arrondissement

Fusées

Mercredi 3 février 2027 à partir de 15h.

Du jeudi 4 au vendredi 5 février 2027 à partir de 20h.

Samedi 6 février 2027 à partir de 19h. La Criée Théâtre National de Marseille 30 quai de Rive Neuve Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 26 – 26 – 21 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-03 15:00:00

fin : 2027-02-03

Date(s) :

2027-02-03 2027-02-04 2027-02-06

Et si nous étions perdus dans l’Espace, sans perspective de retour sur Terre, que ferions-nous du temps, du silence et de l’attente ?Enfants

Coincés dans une station spatiale, Boris et Kyril ignorent quand ils pourront rentrer chez eux. Abandonnés dans le cosmos, les deux astronautes traversent cette épreuve chacun à leur manière. L’un sombre dans la mélancolie quand le second se réjouit de la situation. Soutenus par Viviane, une intelligence artificielle, ils s’occupent tant bien que mal, se débattent avec l’apesanteur, sans savoir quand leur mission s’achèvera.







Quelques outils artisanaux, beaucoup d’humour et d’imagination, suffisent à Jeanne Candel pour raconter ce voyage intergalactique. Les déboires des deux hommes se jouent ici avec l’essentiel les corps et les âmes des interprètes, des objets détournés, le tout porté par une partition musicale mêlant airs populaires, classiques ou mélancoliques. Dans ce théâtre minimaliste et inventif, les enfants découvrent la conquête de l’Espace, tandis que les adultes s’interrogent sur notre condition face à l’univers.







Théâtre jeune public , Jeanne Candel La Vie brève.

Avec (en alternance) Margot Alexandre, Suzanne Ben Zakoun, Vladislav Galard, Sarah Le Picard, Jan Peters, Marc Plas et Claudine Simon .

La Criée Théâtre National de Marseille 30 quai de Rive Neuve Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

And if we were lost in space, with no prospect of returning to Earth, what would we do with time, silence and waiting?

L’événement Fusées Marseille 7e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-09 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille