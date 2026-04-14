Fusées, tnba – Théâtre national de Bordeaux Aquitaine, Bordeaux

Fusées Jeudi 30 avril, 10h30 tnba – Théâtre national de Bordeaux Aquitaine Gironde

Plein : 30€ | Réduit : 15€ | 18-30 ans : 15€ | – 18 ans : 10€ | Accompagnateur Jeune Public : 15€ | Partenaires : 20€ | Carte Sénior : 20€ | Carte Jeunes : 10€ | Accompagnateur Cartes Jeunes : 15€ | Plus de tarifs en ligne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-30T10:30:00+02:00 – 2026-04-30T11:25:00+02:00

Fin : 2026-04-30T10:30:00+02:00 – 2026-04-30T11:25:00+02:00

Décollage en trombe, marche en apesanteur : tout se passait bien pour Boris et Kyril, deux astronautes en chaussettes, jusqu’à ce qu’ils apprennent, un soir de nouvel an, que leur retour sur Terre est ajourné. Enfermés dans leur vaisseau, s’aventurant dans l’espace intergalactique,

ils regardent leur monde s’émietter. L’un se réjouit. L’autre désespère. Jeanne Candel construit

pour les enfants et les adultes un spectacle jubilatoire, avec presque rien : ici, pas d’IA, pas de haute technologie, mais simplement un castelet miniature, un piano trafiqué – en prise avec la musicienne Claudine Simon – et le corps des interprètes, hilarant trio burlesque. En convoquant avec générosité et malice tous les outils artisanaux du théâtre, Jeanne Candel active les déclencheurs puissants de nos imaginaires, pour peu que l’on ait gardé une âme d’enfant.

France culture est partenaire du spectacle.

https://www.radiofrance.fr/personnes/jeanne-candel

tnba – Théâtre national de Bordeaux Aquitaine 3 Place Pierre Renaudel, Bordeaux Bordeaux 33800 Bordeaux Sud Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://tnba.org/fusees-30042026-0830 »}] [{« link »: « https://www.radiofrance.fr/personnes/jeanne-candel »}]

Sous des airs de fable spatiale foutraque bricolée avec les moyens du bord, Fusées est un magnifique hommage à la puissance du théâtre : même brinquebalant, il transporte son pouvoir d’évocation e … #femme – Metteuse en scène #homme – Metteur en scène