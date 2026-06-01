&FUSION QUARTET EN CONCERT AU FESTIVAL « JAZZ AUX CAPUCINS », Parc des Capucins, 77 Coulommiers, Coulommiers

&FUSION QUARTET EN CONCERT AU FESTIVAL « JAZZ AUX CAPUCINS » Dimanche 12 juillet, 16h00 Parc des Capucins, 77 Coulommiers Seine-et-Marne

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-12T16:00:00+02:00 – 2026-07-12T18:00:00+02:00

Fin : 2026-07-12T16:00:00+02:00 – 2026-07-12T18:00:00+02:00

&FUSION 4TET

Viviane Arnoux : accordéon, voix

Herve Samb : guitare, voix

François Michaud : violon, alto, voix

Invitée : Maude Alma : chant, percusiions

Dernière création de Musique Acoustique Machine. Émouvante et jubilatoire célébration des cultures francophones de 3 continents. Mélodies et rythmes s’entremêlent, se réinventent et se transcendent pour faire naître une musique remplie d’énergie et parcourue d’improvisations pétillantes.

Raffiné, groovy et généreux !

Album &Fusion « La Marche du Bonheur » paru chez Buda Musique / Socadisc.

Parc des Capucins, 77 Coulommiers coulommiers Coulommiers 77120 Seine-et-Marne Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.coulommiers.fr/actualites/le-festival-jazz-aux-capucins-2026/ »}]

Émouvante et jubilatoire célébration des cultures francophones de 3 continents. Une musique remplie d’énergie et parcourue d’improvisations pétillantes. Raffiné, groovy et généreux ! jazz world

Richard Walter