&FUSION QUARTET EN CONCERT AU FESTIVAL « JAZZ AUX CAPUCINS », Parc des Capucins, 77 Coulommiers, Coulommiers
&FUSION QUARTET EN CONCERT AU FESTIVAL « JAZZ AUX CAPUCINS », Parc des Capucins, 77 Coulommiers, Coulommiers dimanche 12 juillet 2026.
&FUSION QUARTET EN CONCERT AU FESTIVAL « JAZZ AUX CAPUCINS » Dimanche 12 juillet, 16h00 Parc des Capucins, 77 Coulommiers Seine-et-Marne
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-12T16:00:00+02:00 – 2026-07-12T18:00:00+02:00
Fin : 2026-07-12T16:00:00+02:00 – 2026-07-12T18:00:00+02:00
&FUSION 4TET
Viviane Arnoux : accordéon, voix
Herve Samb : guitare, voix
François Michaud : violon, alto, voix
Invitée : Maude Alma : chant, percusiions
Dernière création de Musique Acoustique Machine. Émouvante et jubilatoire célébration des cultures francophones de 3 continents. Mélodies et rythmes s’entremêlent, se réinventent et se transcendent pour faire naître une musique remplie d’énergie et parcourue d’improvisations pétillantes.
Raffiné, groovy et généreux !
Album &Fusion « La Marche du Bonheur » paru chez Buda Musique / Socadisc.
Parc des Capucins, 77 Coulommiers coulommiers Coulommiers 77120 Seine-et-Marne Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.coulommiers.fr/actualites/le-festival-jazz-aux-capucins-2026/ »}]
Émouvante et jubilatoire célébration des cultures francophones de 3 continents. Une musique remplie d’énergie et parcourue d’improvisations pétillantes. Raffiné, groovy et généreux ! jazz world
Richard Walter