Visite guidée « Le Coulommiers d’Yvette Troispoux », Coulommiers, Coulommiers

Visite guidée « Le Coulommiers d’Yvette Troispoux » Samedi 29 mai 2027, 14h00 Coulommiers Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-05-29T14:00:00+02:00 – 2027-05-29T15:30:00+02:00

Fin : 2027-05-29T14:00:00+02:00 – 2027-05-29T15:30:00+02:00

Née à Coulommiers, la photographie Yvette Troispoux (1914-2007) a fait ses débuts en photographiant la ville, ses monuments et ses événements.

Suivez le guide pour découvrir Coulommiers d’une manière inédite, derrière l’objectif d’une figure de la photographie locale.

Horaires et jours des visites à venir.

Pour toute information, voir https://www.coulommiers.fr/

Coulommiers 13 rue du Général de Gaulle 77120 Coulommiers Coulommiers 77120 Seine-et-Marne Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 01 64 03 88 09 »}] [{« link »: « https://www.coulommiers.fr/ »}]

Née à Coulommiers, la photographe Yvette Troispoux (1914-2007) a fait ses débuts en photographiant la ville, ses monuments et ses événements.

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