Nuit des musées, Micro-Folie de Coulommiers, Coulommiers

Informations pratiques

Nuit des musées Samedi 22 mai 2027, 14h00 Micro-Folie de Coulommiers Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-05-22T14:00:00+02:00 – 2027-05-22T22:00:00+02:00

Fin : 2027-05-22T14:00:00+02:00 – 2027-05-22T22:00:00+02:00

A l’occasion de la Nuit des musées, plongez dans l’oeuvre photographique d’Yvette Troispoux à travers une exposition, des ateliers et des animations à la Micro-Folie.

Programme à venir.

Pour toute information, voir https://www.coulommiers.fr/

Micro-Folie de Coulommiers 1 Avenue Foch, 77120 Coulommiers Coulommiers 77120 Seine-et-Marne Île-de-France [{« link »: « https://www.coulommiers.fr/ »}] La Micro-Folie de Coulommiers est un espace culturel porté par le ministère de la Culture et coordonné par La Villette. Installée au cœur de Coulommiers, à la Commanderie des Templiers elle propose un musée numérique donnant accès à des milliers d’œuvres issues des plus grandes institutions culturelles françaises et internationales.

Lieu de découverte, de partage et de médiation, la Micro-Folie favorise l’accès à la culture pour tous à travers des ateliers, des projections, des rencontres et des expériences immersives.

A l’occasion de la Nuit des musées, plongez dans l’oeuvre photographique d’Yvette Troispoux à travers une exposition, des ateliers et des animations à la Micro-Folie.

© Tous droits réservés / Y. Troispoux