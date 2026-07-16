Exposition Yvette Troispoux (1914-2007), Micro-Folie de Coulommiers, Coulommiers

Informations pratiques

Exposition Yvette Troispoux (1914-2007) 22 mai – 17 juillet 2027 Micro-Folie de Coulommiers Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-05-22T14:00:00+02:00 – 2027-05-22T22:00:00+02:00

Fin : 2027-07-17T14:00:00+02:00 – 2027-07-17T17:00:00+02:00

En 2027, la ville de Coulommiers commémorera les vingt ans de la disparition de la photographe columérienne Yvette Troispoux (1914-2007).

Pour cette occasion, la diversité de l’oeuvre de celle qui était surnommée la « photographe des photographes » sera à découvrir grâce à une exposition des collections du musée des Capucins.

La richesse de son travail est tel qu’il pourrait être présenté dans plusieurs lieux de la ville !

A la Micro-Folie, une programmation culturelle spécifique sera proposée pour vous dévoiler de manière ludique et artistique les secrets de l’art de la photographie.

Dates, lieux et programme à venir.

Pour toute information, voir https://www.coulommiers.fr/

Micro-Folie de Coulommiers 1 Avenue Foch, 77120 Coulommiers Coulommiers 77120 Seine-et-Marne Île-de-France [{« link »: « https://www.coulommiers.fr/ »}] La Micro-Folie de Coulommiers est un espace culturel porté par le ministère de la Culture et coordonné par La Villette. Installée au cœur de Coulommiers, à la Commanderie des Templiers elle propose un musée numérique donnant accès à des milliers d’œuvres issues des plus grandes institutions culturelles françaises et internationales.

Lieu de découverte, de partage et de médiation, la Micro-Folie favorise l’accès à la culture pour tous à travers des ateliers, des projections, des rencontres et des expériences immersives.

En 2027, la ville de Coulommiers commémorera les vingt ans de la disparition de la photographe columérienne Yvette Troispoux (1914-2007).

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