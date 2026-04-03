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FUSIONFEST – PASS 1 JOUR – FUSION FEST – PASS DIMANCHE PARC GEORGES BRASSENS Massy

FUSIONFEST – PASS 1 JOUR – FUSION FEST – PASS DIMANCHE PARC GEORGES BRASSENS Massy

FUSIONFEST – PASS 1 JOUR – FUSION FEST – PASS DIMANCHE PARC GEORGES BRASSENS Massy dimanche 24 mai 2026.

Lieu : PARC GEORGES BRASSENS

Adresse : RUE DU BUISSON AUX FRAISES

Ville : 91300 Massy

Département : 91

Début : 2026-05-24

Fin : 2026-05-24

Heure de début : 10:00

FUSIONFEST – PASS 1 JOUR – FUSION FEST – PASS DIMANCHE Début : 2026-05-24 à 10:00. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

PARC GEORGES BRASSENS RUE DU BUISSON AUX FRAISES 91300 Massy 91

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