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FusionFest Parc Georges Brassens Massy

FusionFest Parc Georges Brassens Massy samedi 23 mai 2026.

Lieu : Parc Georges Brassens

Adresse : 15 Rue du Buisson aux Fraises

Ville : 91300 Massy

Département : Essonne

Début : 2026-05-23T10:00:00

Fin : 2026-05-23T23:00:00

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 46 46 46 Pass concert

Massy

FusionFest

Parc Georges Brassens 15 Rue du Buisson aux Fraises Massy Essonne

Tarif : 46 – 46 – 46 EUR

Pass concert

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 10:00:00
fin : 2026-05-23 23:00:00

Date(s) :
2026-05-23 2026-05-24

Un festival en plein air sans limite, reposant sur 4 piliers la musique, les créateurs de contenus, le sport et le jeu vidéo
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Parc Georges Brassens 15 Rue du Buisson aux Fraises Massy 91300 Essonne Île-de-France  

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English :

An open-air festival with no limits, based on 4 pillars: music, content creators, sports and video games

L’événement FusionFest Massy a été mis à jour le 2026-02-26 par Destination Paris-Saclay

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