Massy

FusionFest

Parc Georges Brassens 15 Rue du Buisson aux Fraises Massy Essonne

Tarif : 46 – 46 – 46 EUR

Pass concert

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 10:00:00

fin : 2026-05-23 23:00:00

Date(s) :

2026-05-23 2026-05-24

Un festival en plein air sans limite, reposant sur 4 piliers la musique, les créateurs de contenus, le sport et le jeu vidéo

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Parc Georges Brassens 15 Rue du Buisson aux Fraises Massy 91300 Essonne Île-de-France

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English :

An open-air festival with no limits, based on 4 pillars: music, content creators, sports and video games

L’événement FusionFest Massy a été mis à jour le 2026-02-26 par Destination Paris-Saclay