FusionFest Parc Georges Brassens Massy
FusionFest Parc Georges Brassens Massy samedi 23 mai 2026.
Massy
FusionFest
Parc Georges Brassens 15 Rue du Buisson aux Fraises Massy Essonne
Tarif : 46 – 46 – 46 EUR
Pass concert
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 10:00:00
fin : 2026-05-23 23:00:00
Date(s) :
2026-05-23 2026-05-24
Un festival en plein air sans limite, reposant sur 4 piliers la musique, les créateurs de contenus, le sport et le jeu vidéo
.
Parc Georges Brassens 15 Rue du Buisson aux Fraises Massy 91300 Essonne Île-de-France
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
An open-air festival with no limits, based on 4 pillars: music, content creators, sports and video games
L’événement FusionFest Massy a été mis à jour le 2026-02-26 par Destination Paris-Saclay
À voir aussi à Massy (Essonne)
- KURT ELLING – Paul B Massy 9 avril 2026
- TEKNIBAL FOCUS BRETAGNE Paul B Massy 11 avril 2026
- ARAT KILO FT MAMANI KEITA MIKE LADD – Paul B Massy 5 mai 2026
- Barbe Noire Opéra de Massy Massy 10 mai 2026
- FUSIONFEST – PASS 2 JOURS – FUSION FEST – PASS 2 JOURS PARC GEORGES BRASSENS Massy 23 mai 2026