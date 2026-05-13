‘LES GENS QU’ON AIME’ avec Charlotte Grenat & Jann Halexander 22 mai 2026, Ô Ville-Âges, Massy (chanson) Station Atlante Massy Vendredi 22 mai, 19h30

“Presque” une comédie musicale, le spectacle “Les gens qu’on aime” invite à visiter ou revisiter l’amour sous toutes ses formes

“Presque” une comédie musicale, le spectacle “Les gens qu’on aime” invite à visiter ou revisiter l’amour sous toutes ses formes, et nous entraînent dans une palette d’émotions entre choeurs et coeurs.

De chansons originales en grands classiques, Charlotte Grenat et Jann Halexander se promènent d’un registre à l’autre, mêlant leurs voix, leurs compositions et leur bonheur de chanter ensemble pour celui du public, qui peut entonner des refrains spontanément ou à leur demande.

Chez eux, l’amour se décline (mais ne décline pas, fort heureusement) sur tous les tons, à tous les temps et à tous les âges. Un spectacle où la poésie courtise l’humour et la tendresse.

Charlotte Grenat et Jann Halexander offrent un souffle, un battement de coeur réjouissant et humain, dans ce monde ou l’amour est bien trop souvent mis à mal. Il est grand temps d’oser dire “je t’aime” à “ces gens qu’on aime” et vice versa, avant que…

LES GENS QU’ON AIME

Ô Ville-Âges

Station Atlante

20 (après le 16 bis) rue Ampère

91300 Massy

22 mai 2026

19h30

Réserver : billetreduc, fnac, helloasso, weezevent, 06.69.93.66.62

Tarif adhérents Ô Ville-Âges : 10 e

Bar sur place

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-22T19:30:00.000+02:00

Fin : 2026-05-22T21:00:00.000+02:00

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Station Atlante 20 rue Ampère 91300 Massy Atlantis Massy 91300 Essonne



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