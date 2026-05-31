FUSIONS par ALF Skn’t, Orangerie du Thabor, Rennes
FUSIONS par ALF Skn’t, Orangerie du Thabor, Rennes lundi 3 août 2026.
FUSIONS par ALF Skn’t 3 – 16 août Orangerie du Thabor Ille-et-Vilaine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-03T16:00:00+02:00 – 2026-08-03T20:00:00+02:00
Fin : 2026-08-16T11:00:00+02:00 – 2026-08-16T15:30:00+02:00
ALF Skn’t vous invite à franchir le seuil d’un univers où les frontières du réel s’effacent pour laisser place à l’inattendu. À travers l’exposition intitulée « FUSIONS », vous découvrirez des rencontres improbables et des mariages chromatiques audacieux.
La technique se fait exploratrice. ALF Skn’t ne choisit pas entre les médiums ; il les unit. L’encre se mélange à l’acrylique apportant profondeur et effets, l’huile apporte la précision.
Chaque toile témoigne d’un dialogue complexe entre les textures, stimulant l’imaginaire, instants fusionnés entre rêve et réalité.
« FUSIONS » est une célébration du métissage des mondes visibles et invisibles.
ALF Skn’t a le plaisir de vous inviter à découvrir son travail lors du vernissage de l’exposition le lundi 3 août 2026 à partir de 18 h.
Orangerie du Thabor Orangerie du Thabor, Rennes Rennes 35064 Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Ille-et-Vilaine Bretagne
ALF Skn’t vous invite dans un univers où les frontières du réel s’effacent pour laisser place à l’inattendu. Vous y découvrirez des rencontres improbables et des mariages chromatiques audacieux. Exposition Peinture
ALF Skn’t
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