FUTAL2026, Le Kiwi (Place Jean Jaures), Ramonville-Saint-Agne

Informations pratiques

#FUTAL2026 17 et 18 octobre Le Kiwi (Place Jean Jaures) Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-17T10:00:00+02:00 – 2026-10-17T22:00:00+02:00

Fin : 2026-10-18T10:00:00+02:00 – 2026-10-18T22:00:00+02:00

Pour sa 5e édition, le Festival de Ukulélé de Toulouse et des ALentours s’installe au Kiwi pour deux journées festives !

QUOI DE PRÉVU ?

> CONCERTS ET SPECTACLES

Sam. à 17h ● Spectacle : Au rythme des vagues ● Kanis & Lou

Kanis & Lou remontent aux sources de la musique polynésienne, douce et enchanteresse, se métissant parfois de jazz swing ou de country-blues. Une sélection de titres d’époques variés, portée par les sonorités complémentaires de la guitare hawaïenne et du ukulélé. Un doux moment de musique parsemé de quelques anecdotes, avec humour et élégance, sur leur singulière rencontre. À partager en famille !

10 € • 6 € • 5 € + d’infos ici

Sam. à 20h ● Concerts : Comme John // Ring Of Cash

Comme John • Les deux sœurs au caractère bien trempé distillent leur « pop chic ». Entre énergie et douceur, ces hyperactives chantent à deux voix leurs histoires. Une chanson française contemporaine, portée par une énergie communicative et un goût subtil pour la mélodie !

Ring Of Cash • Le duo développe un « folk rock », transcende l’héritage des monuments de la country américaine et lui donne une nouvelle vie avec une audace créative et un son unique. Une musique passionnée à l’énergie jouissive et contagieuse, portée par la voix captivante de Juliette !

20 € • 15 € • 10 € + d’infos ici

Dim. à 11h30 ● Concert : Sage & Zaza

Sage Harrington et Ukulelezaza (Remco Houtman-Janssen) forment un duo de ukulélé qui swingue ! Leur musique célèbre l’âge d’or du jazz en alternant avec brio compositions originales et reprises de standards des années 1920. Laissez-vous séduire par le toucher légendaire de Zaza et la voix cristalline de Sage, accompagné·e·s d’une extraordinaire collection d’instruments vintage. Coup de cœur garanti !

10 € • 7 € • 5 € + d’infos ici

Dim. à 14h30 ● Lecture musicale : Histoire du Ukulélé ● Ukulelezaza

10 € sur résa. via HelloAsso du CUTE + d’infos ici

> SCÈNES OUVERTES, CLUBS UKULÉLÉS ET MARCHÉ ARTISANAL

Sam. & dim. à partir de 10h ● Accès libre / Inscription sur place pour les scènes ouvertes

> MASTERCLASSES

Sam. & dim. ● Tous niveaux (10 €/atelier sur résa. via HelloAsso du CUTE)

> TOMBOLA

Sam. à 19h ● 3 €/ticket

>> + d’infos sur le site du C.U.T.E

Le Kiwi (Place Jean Jaures) Allée Georges Pompidou 31520 Ramonville Saint-Agne Ramonville-Saint-Agne 31520 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://spectacles-ramonville.mapado.com/ »}] [{« link »: « https://kiwiramonville-arto.fr/evenement/au-rythme-des-vagues/ »}, {« link »: « https://kiwiramonville-arto.fr/evenement/comme-john-ring-of-cash/ »}, {« link »: « https://kiwiramonville-arto.fr/evenement/sage-zaza/ »}, {« link »: « https://kiwiramonville-arto.fr/evenement/histoire-du-ukulele/ »}, {« link »: « https://le-cute.fr/festival/ »}] https://spectacles-ramonville.mapado.com/

Festival Ukulélé Toulouse et Alentours