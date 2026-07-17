Futur[s], Théâtre du Grütli, Genève
mercredi 18 novembre 2026 · Théâtre du Grütli · Genève
Informations pratiques
Futur[s] 18 – 28 novembre Théâtre du Grütli
25.-
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-18T14:00:00+01:00 – 2026-11-18T14:40:00+01:00
Fin : 2026-11-28T21:00:00+01:00 – 2026-11-28T21:40:00+01:00
Futur[s] invite dix spectateurs et spectatrices à vivre l’expérience collective d’un monde où le virtuel cohabite avec le réel. Cette expérience hybride entre art performatif et art numérique nous immerge dans l’univers graphique de la bande dessinée Naturellement de Yannis La Macchia.
Théâtre du Grütli Rue du Général-DUFOUR 16, 1204 Genève Genève 1205 +41 22 888 44 84 http://www.grutli.ch [{« type »: « link », « value »: « https://grutli.ch/spectacles/futur-s »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/theatres/theatre-grütli/
Futur[s] invite dix spectateurs et spectatrices à vivre l’expérience collective d’un monde où le virtuel cohabite avec le réel.
© Stéphanie Gygax
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