Gabarra en concert au Petit Théâtre de Nérac ZI Labarre Nérac
samedi 18 juillet 2026 · ZI Labarre · Nérac
Informations pratiques
Nérac
Gabarra en concert au Petit Théâtre de Nérac
ZI Labarre Petit Théâtre de Nérac Nérac Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 21:00:00
fin : 2026-07-18 23:59:00
Date(s) :
2026-07-18
Le Petit Théâtre de Nérac propose un voyage en sonorités occitanes avec l’ensemble Gabarra pour un concert spectacle d’exception.
Entrée au chapeau .
ZI Labarre Petit Théâtre de Nérac Nérac 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine
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English : Gabarra en concert au Petit Théâtre de Nérac
L’événement Gabarra en concert au Petit Théâtre de Nérac Nérac a été mis à jour le 2026-07-09 par OT de l’Albret
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