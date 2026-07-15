UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Nérac

Gabarra en concert au Petit Théâtre de Nérac ZI Labarre Nérac

samedi 18 juillet 2026 · ZI Labarre · Nérac

Gabarra en concert au Petit Théâtre de Nérac ZI Labarre Nérac

Informations pratiques

Début
samedi 18 juillet 2026
Fin
dimanche 19 juillet 2026
Heure de début
21:00:00
Lieu
ZI Labarre
Adresse
Petit Théâtre de Nérac
Ville
47600 Nérac
Département
Lot-et-Garonne
Tarif

Nérac

Gabarra en concert au Petit Théâtre de Nérac

ZI Labarre Petit Théâtre de Nérac Nérac Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 21:00:00
fin : 2026-07-18 23:59:00

Date(s) :
2026-07-18

Le Petit Théâtre de Nérac propose un voyage en sonorités occitanes avec l’ensemble Gabarra pour un concert spectacle d’exception.
Entrée au chapeau   .

ZI Labarre Petit Théâtre de Nérac Nérac 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Gabarra en concert au Petit Théâtre de Nérac

L’événement Gabarra en concert au Petit Théâtre de Nérac Nérac a été mis à jour le 2026-07-09 par OT de l’Albret

À voir aussi à Nérac (Lot-et-Garonne)