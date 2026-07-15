Gabarra en concert au Petit Théâtre de Nérac ZI Labarre Nérac

Informations pratiques

Nérac

Gabarra en concert au Petit Théâtre de Nérac

ZI Labarre Petit Théâtre de Nérac Nérac Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 21:00:00

fin : 2026-07-18 23:59:00

Date(s) :

2026-07-18

Le Petit Théâtre de Nérac propose un voyage en sonorités occitanes avec l’ensemble Gabarra pour un concert spectacle d’exception.

Entrée au chapeau .

ZI Labarre Petit Théâtre de Nérac Nérac 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

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English : Gabarra en concert au Petit Théâtre de Nérac

L’événement Gabarra en concert au Petit Théâtre de Nérac Nérac a été mis à jour le 2026-07-09 par OT de l’Albret