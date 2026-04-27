Balade insolite dans le vignoble. Nérac
Balade insolite dans le vignoble. Nérac jeudi 16 juillet 2026.
Nérac
Balade insolite dans le vignoble.
Domaine du Frandat Nérac Lot-et-Garonne
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 10:30:00
fin : 2026-07-16 12:00:00
Date(s) :
2026-07-16 2026-07-23 2026-08-06 2026-08-12 2026-08-14 2026-08-20 2026-08-27
Le château du Frandat se visite autrement. Laetitia et Michael Le Biavant vous proposent une balade commentée de 40 min à la découverte de leur vignoble et de leur vergers à bord d’une remorque aménagée.
Une expérience insolite à vivre en famille ou entre amis! .
Domaine du Frandat Nérac 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 65 23 83 tourisme@chateaudufrandat.fr
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English : Balade insolite dans le vignoble.
L’événement Balade insolite dans le vignoble. Nérac a été mis à jour le 2026-04-27 par OT de l’Albret
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