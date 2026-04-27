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Balade insolite dans le vignoble. Nérac

Balade insolite dans le vignoble. Nérac

Balade insolite dans le vignoble. Nérac jeudi 16 juillet 2026.

Adresse : Domaine du Frandat

Ville : 47600 Nérac

Département : Lot-et-Garonne

Début : jeudi 16 juillet 2026

Fin : jeudi 16 juillet 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif : 8 8 8 Tarif de base plein tarif

Nérac

Balade insolite dans le vignoble.

Domaine du Frandat Nérac Lot-et-Garonne

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 10:30:00
fin : 2026-07-16 12:00:00

Date(s) :
2026-07-16 2026-07-23 2026-08-06 2026-08-12 2026-08-14 2026-08-20 2026-08-27

Le château du Frandat se visite autrement. Laetitia et Michael Le Biavant vous proposent une balade commentée de 40 min à la découverte de leur vignoble et de leur vergers à bord d’une remorque aménagée.
Une expérience insolite à vivre en famille ou entre amis!   .

Domaine du Frandat Nérac 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 65 23 83  tourisme@chateaudufrandat.fr

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English : Balade insolite dans le vignoble.

L’événement Balade insolite dans le vignoble. Nérac a été mis à jour le 2026-04-27 par OT de l’Albret

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