Nérac

Balade insolite dans le vignoble.

Domaine du Frandat Nérac Lot-et-Garonne

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 10:30:00

fin : 2026-07-16 12:00:00

Date(s) :

2026-07-16 2026-07-23 2026-08-06 2026-08-12 2026-08-14 2026-08-20 2026-08-27

Le château du Frandat se visite autrement. Laetitia et Michael Le Biavant vous proposent une balade commentée de 40 min à la découverte de leur vignoble et de leur vergers à bord d’une remorque aménagée.

Une expérience insolite à vivre en famille ou entre amis! .

Domaine du Frandat Nérac 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 65 23 83 tourisme@chateaudufrandat.fr

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English : Balade insolite dans le vignoble.

L’événement Balade insolite dans le vignoble. Nérac a été mis à jour le 2026-04-27 par OT de l’Albret