Gabrielle giraud au naturel Salle de Spectacle La Luna Negra Bayonne
Gabrielle giraud au naturel Salle de Spectacle La Luna Negra Bayonne jeudi 26 novembre 2026.
Bayonne
Gabrielle giraud au naturel
Salle de Spectacle La Luna Negra 7 rue des augustins Bayonne Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 8 – 8 – 21 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-26 20:30:00
fin : 2026-11-26 21:45:00
Date(s) :
2026-11-26
Gabrielle Giraud est une artiste aux talents multiples. Elle se met en scène au travers de personnages mythiques dont elle a le secret.
Elle puise son inspiration dans l’environnement qui l’a vue naître La Méditerranée. Elle vous embarquera dans son univers solaire, drôle et généreux. Une chose est sûre, vous ne risquez pas de vous endormir sur votre fauteuil. .
Salle de Spectacle La Luna Negra 7 rue des augustins Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine contact@lunanegra.fr
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English : Gabrielle giraud au naturel
L’événement Gabrielle giraud au naturel Bayonne a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Bayonne
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