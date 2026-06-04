Gabrielle Giraud – Au naturel Le Bacchus Rennes 10 – 12 décembre

Gabrielle Giraud est une artiste aux talents multiples. Elle se met en scène au travers de personnages mythiques dont elle a le secret.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-12-10T21:00:00.000+01:00

Fin : 2026-12-12T22:15:00.000+01:00

1



Le Bacchus 3 esplanade Julie Rose Calvé Rennes



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

