Gabrielle Giraud – Au naturel Le Bacchus Rennes
Gabrielle Giraud – Au naturel Le Bacchus Rennes jeudi 10 décembre 2026.
Gabrielle Giraud – Au naturel Le Bacchus Rennes 10 – 12 décembre
Gabrielle Giraud est une artiste aux talents multiples. Elle se met en scène au travers de personnages mythiques dont elle a le secret.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-12-10T21:00:00.000+01:00
Fin : 2026-12-12T22:15:00.000+01:00
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Le Bacchus 3 esplanade Julie Rose Calvé Rennes
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