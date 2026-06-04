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Gabrielle Giraud – Au naturel Le Bacchus Rennes

Gabrielle Giraud – Au naturel Le Bacchus Rennes

Gabrielle Giraud – Au naturel Le Bacchus Rennes jeudi 10 décembre 2026.

Lieu : Le Bacchus

Adresse : 3 esplanade Julie Rose Calvé

Ville : Rennes

Début : jeudi 10 décembre 2026

Fin : jeudi 10 décembre 2026

Gabrielle Giraud – Au naturel Le Bacchus Rennes 10 – 12 décembre

Gabrielle Giraud est une artiste aux talents multiples. Elle se met en scène au travers de personnages mythiques dont elle a le secret.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-12-10T21:00:00.000+01:00
Fin : 2026-12-12T22:15:00.000+01:00

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Le Bacchus 3 esplanade Julie Rose Calvé Rennes


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