Gabrielle Giraud – Au naturel, Le Bacchus, Rennes

Informations pratiques

Gabrielle Giraud – Au naturel 10 – 12 décembre Le Bacchus Ille-et-Vilaine

Tarifs : 21€ et 15€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-10T21:00:00+01:00 – 2026-12-10T22:15:00+01:00

Fin : 2026-12-12T21:00:00+01:00 – 2026-12-12T22:15:00+01:00

Gabrielle Giraud est une artiste aux talents multiples. Elle se met en scène au travers de personnages mythiques dont elle a le secret.

Elle puise son inspiration dans l’environnement qui l’a vue naître : La Méditerranée. Elle vous embarquera dans son univers solaire, drôle et généreux. Une chose est sûre, vous ne risquez pas de vous endormir sur votre fauteuil.

https://youtu.be/lRgXq5NGrZU

Le Bacchus 3 esplanade Julie Rose Calvé Rennes 35043 Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « phone », « value »: « 02.99.78.39.93 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.le-bacchus.com/programmation/8202-gabrielle-giraud-gabrielle-au-naturel-decembre-2026.html »}] [{« data »: {« author »: « Garage Comedy », « cache_age »: 86400, « type »: « video », « title »: « Gabrielle Giraud te parle des interactions sociales u00e0 Marseille ! », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/lRgXq5NGrZU/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=lRgXq5NGrZU », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCgLZ5Jgb8SGDeNVdFbbrHRA », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://youtu.be/lRgXq5NGrZU »}]

Gabrielle Giraud est une artiste aux talents multiples. Elle se met en scène au travers de personnages mythiques dont elle a le secret. humoriste stand-up