GADOUE, Scène et Cinéma Prévert, Joinville-le-Pont

Informations pratiques

GADOUE Samedi 26 septembre, 16h15 Scène et Cinéma Prévert Val-de-Marne

Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-26T16:15:00+02:00 – 2026-09-26T16:45:00+02:00

Fin : 2026-09-26T16:15:00+02:00 – 2026-09-26T16:45:00+02:00

Le public s’installe tout autour d’une piste recouverte de boue blanche.

Au centre de cette piste, un jongleur en complet veston cumule les difficultés : ne pas se salir, ne pas glisser, ne pas faire tomber sa balle, tout en tentant des figures de plus en plus complexes.

Ça colle, ça glisse, ça tache…

GADOUE, c’est le plaisir de la patouille, le frisson du défendu, la joie du pas correct.

Scène et Cinéma Prévert Mairie, 23 Rue de Paris, 94340 Joinville-le-Pont Joinville-le-Pont 94340 Paris – Canadiens Val-de-Marne Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « contact@cielejardindesdelices.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 09 73 34 26 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.cielejardindesdelices.com/ »}]

Le Jardin des Délices – Luna Rousseau et Nathan Israël jeune public cirque

Christophe Raynaud de Lage