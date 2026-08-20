Hollywood-sur-Marne : Festival du film de Joinville-le-Pont – Master Class : Histoire des studios de Joinville-le-Pont, Cinéma Pierre et Jacques Prévert, Joinville-le-Pont

Informations pratiques

Hollywood-sur-Marne : Festival du film de Joinville-le-Pont – Master Class : Histoire des studios de Joinville-le-Pont Samedi 19 septembre, 18h00 Cinéma Pierre et Jacques Prévert Val-de-Marne

Détail des tarifs et horaires sur la billetterie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:30:00+02:00

Hollywood-sur-Marne : Festival du film de Joinville-le-Pont – Master Class : Histoire des studios de Joinville-le-Pont

Master class : Histoire des studios de Joinville-le-Pont

Sur réservation

Cinéma Pierre et Jacques Prévert 23 rue de Paris, 94340 Joinville-Pont Joinville-le-Pont 94340 Paris – Canadiens Val-de-Marne Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/association-pour-la-memoire-du-cinema-de-joinville-le-pont/evenements/festival-hollywood-sur-marne-2026 »}]

Conférence « Histoire des studios de Joinville-le-Pont »

© Laetitia Merijon