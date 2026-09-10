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Hollywood-sur-Marne : Festival du film de Joinville-le-Pont – Exposition photo, Pont de Joinville-le-Pont, Joinville-le-Pont

samedi 19 septembre 2026 · Pont de Joinville-le-Pont · Joinville-le-Pont

Hollywood-sur-Marne : Festival du film de Joinville-le-Pont – Exposition photo, Pont de Joinville-le-Pont, Joinville-le-Pont

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Pont de Joinville-le-Pont
Adresse
94340 Joinville-le-pont
Ville
94340 Joinville-le-Pont
Département
Val-de-Marne
Tarif
Entrée libre

Hollywood-sur-Marne : Festival du film de Joinville-le-Pont – Exposition photo 19 et 20 septembre Pont de Joinville-le-Pont Val-de-Marne

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T07:00:00+02:00 – 2026-09-19T21:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T07:00:00+02:00 – 2026-09-20T21:00:00+02:00

Hollywood-sur-Marne : Festival du film de Joinville-le-Pont

Exposition photo sur le pont de Joinville-le-Pont. Accès libre.

Pont de Joinville-le-Pont 94340 Joinville-le-pont Joinville-le-Pont 94340 Palissy Val-de-Marne Île-de-France http://www.hollywoodsurmarne.fr RER A Joinville-le-Pont à 5min à pied
Exposition photo

© Laetitia Merijon

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