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Hollywood-sur-Marne : Festival du film de Joinville-le-Pont – Projections, Cinéma Pierre et Jacques Prévert, Joinville-le-Pont

vendredi 18 septembre 2026 · Cinéma Pierre et Jacques Prévert · Joinville-le-Pont

Hollywood-sur-Marne : Festival du film de Joinville-le-Pont – Projections, Cinéma Pierre et Jacques Prévert, Joinville-le-Pont

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Cinéma Pierre et Jacques Prévert
Adresse
23 rue de Paris, 94340 Joinville-Pont
Ville
94340 Joinville-le-Pont
Département
Val-de-Marne
Tarif
Détail des tarifs et horaires sur la billetterie

Hollywood-sur-Marne : Festival du film de Joinville-le-Pont – Projections 18 – 20 septembre Cinéma Pierre et Jacques Prévert Val-de-Marne

Détail des tarifs et horaires sur la billetterie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T20:00:00+02:00 – 2026-09-18T22:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T20:30:00+02:00

Hollywood-sur-Marne : Festival du film de Joinville-le-Pont

Billetterie à la séance, pass journée et pass weekend.

Vendredi 18 septembre à partir de 20h
Accueil musical (sous réserve)
Casque d’or de Jacques Becker

Samedi 19 septembre à partir de 15h
La belle équipe de Julien Duvivier
L’arnacœur de Pascal Chaumeil

Dimanche 20 septembre à partir de 15h
L’affaire est dans le sac de Pierre Prévert
Les enfants du paradis de Marcel Carné

Cinéma Pierre et Jacques Prévert 23 rue de Paris, 94340 Joinville-Pont Joinville-le-Pont 94340 Paris – Canadiens Val-de-Marne Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/association-pour-la-memoire-du-cinema-de-joinville-le-pont/evenements/festival-hollywood-sur-marne-2026 »}]
Projection de **Casque d’or**, **La belle équipe**, **L’arnacoeur**, **L’affaire est dans le sac** et **Les enfants du paradis**

© Laetitia Merijon

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